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Общество

До +6 градусов потеплеет в Псковской области 19 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр. 

Прогнозируются небольшие осадки днем, ночью умеренные, в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений, с переходом к западным направлениям, со скоростью 5-10 метров в секунду.   

Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким. 

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До +6 градусов потеплеет в Псковской области 19 января

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