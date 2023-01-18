До +6 градусов потеплеет в Псковской области 19 января

11:52, 18 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируются небольшие осадки днем, ночью умеренные, в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений, с переходом к западным направлениям, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.