Жители Пскова могут сдать новогодние ели на переработку

12:44, 18 января 2023, ПАИ

Пилотный проект по утилизации новогоднего дерева «Ёлки-Палки» стартовал в Пскове. С 18 по 20 января псковичи смогут сдать живую ель на переработку, сообщили организаторы проекта в группе «Институт переработки вторсырья АНО» в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент псковичи могут вывезти ели на экобазу, которая расположена по адресу: улица Коммунальная, 41 (рядом с ТЦ «Империал»). Сделать это можно будет с 18 по 20 января с 18:00 до 20:00.

Впоследствии ёлки будут измельчены и превращены в щепу, которую отправят в конные клубы и приюты для животных. «Для переработки подойдут только живые хвойные породы, без украшений. Для транспортировки удобнее всего прижать ветви дерева к стволу и связать», — обратили внимание псковичей организаторы.