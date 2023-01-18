В Усвятах благоустроят Советскую площадь
Благоустройство Советской площади в посёлке Усвяты продолжится в этом году. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в своем телеграм-канале.
Будут выполнены работы по устройству основания из брусчатки, озеленению территории, устройству клумб и высадке многолетних насаждений. Появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, декоративное ограждение.
На данный момент уже определён подрядчик, срок выполнения работ - до 15 мая 2023 года.
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