В Усвятах благоустроят Советскую площадь

17:32, 18 января 2023, ПАИ

Благоустройство Советской площади в посёлке Усвяты продолжится в этом году. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в своем телеграм-канале.

Будут выполнены работы по устройству основания из брусчатки, озеленению территории, устройству клумб и высадке многолетних насаждений. Появятся малые архитектурные формы: скамейки, урны, декоративное ограждение.

На данный момент уже определён подрядчик, срок выполнения работ - до 15 мая 2023 года.