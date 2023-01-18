Развитие цветочного бизнеса обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

17:21, 18 января 2023, ПАИ

Развитию цветочного бизнеса посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 18 января, на телеканале «Первый Псковский». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова директор салон цветов «СиреньБукет» Мария Быстрова. Гостья расскажет, как начала собственный бизнес в домашних условиях - с холодильника, о конкуренции и сезонности в цветочной отрасли региона, а также о том, как изменилась ситуация на рынке за последние 2 года.

В программе обсудят, как меры поддержки помогают самозанятым, где искать первых клиентов и что эффективнее - продажи в онлайне или открытие собственного салона.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам, в 19.30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы - директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.