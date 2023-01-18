Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в десятку активных регионов в сфере обращения с ТКО

Псковская область вошла в десятку наиболее активных регионов в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Также в список попали Тюменская, Сахалинская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Это значит, что эти субъекты активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали —  а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны.

Список составил Российский экологический оператор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируют провести до середины лета
18 января 2023

Объявлен конкурс на должность главврача Псковской горбольницы
18 января 2023

Причину появления ржавчины на новых перилах Троицкого моста назвал инженер
18 января 2023

Четыре крупных объекта в центре Печор выставлены на продажу
18 января 2023

Что ждёт псковское здравоохранение в 2023 году, рассказала глава облздрава
18 января 2023

Псковские профсоюзы подвели итоги работы в 2022 году
18 января 2023

Крещенскую купель освятили в Пскове
18 января 2023

В Усвятах благоустроят Советскую площадь

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...