Псковская область вошла в десятку активных регионов в сфере обращения с ТКО

17:43, 18 января 2023, ПАИ

Псковская область вошла в десятку наиболее активных регионов в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с отходами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Также в список попали Тюменская, Сахалинская, Архангельская, Магаданская области, республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Это значит, что эти субъекты активнее других заключают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии уже сейчас покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны.

Список составил Российский экологический оператор.