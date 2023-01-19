Сбербанк финансирует строительство трёх ЖК в Пскове

10:58, 19 января 2023, ПАИ

Сбер финансирует строительство многоквартирных жилых домов в Псковском районе. Один из крупнейших застройщиков региона АО СЗ «Псковжилстрой» построит современные ЖК на Завеличенской улице.

Проектное финансирование предусматривает использование счетов эскроу, которые обеспечивают большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей.

При использовании сервиса электронной регистрации Домклик Сбера покупатели могут ускорить процедуру регистрации жилья без посещения МФЦ или Росреестра. Весь процесс можно отследить онлайн в личном кабинете Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически приходят всем участникам сделки на электронную почту.

Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Сбербанка:

«Поддержка девелоперов – одно из фокусных направлений Сбера. С компанией «Псковжилстрой» нас связывают партнёрские отношения, и это не первый опыт проектного финансирования застройщика. Особо хочется отметить, что компания использует современные технологии, обеспечивающие хороший климат внутри помещений, и благоустраивает придомовые территории».

Александр Овчинников, и. о. генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой»:

«АО СЗ «Псковжилстрой» работает более 13 лет на строительном рынке региона. За это время построены и введены в эксплуатацию 35 жилых многоквартирных домов площадью более 270 000 кв. м. Проект жилого комплекса на улице Завеличенской, 22 – это уже третий по счету проект, реализуемый совместно со Сбером с использованием проектного финансирования и счетов эскроу. Строящиеся многоквартирные дома расположены в развивающемся районе города, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры. Все проектируемые объекты в основном предусмотрены для семей с детьми. Мы стараемся максимально предусмотреть удобство дворовой территории, площадки для отдыха детей и взрослых. Точное следование технологиям строительства, качество и надежность домов и удачное расположение выводят наши проекты на высокий уровень, соответствующий всем требованиям, которые сегодня предъявляются к жилью на рынке недвижимости».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.