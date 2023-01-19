Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Налоговики просят псковичей сообщить о счетах в заграничных банках

Четвертый этап добровольного декларирования зарубежных активов завершится 28 февраля 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Напомним, добровольное декларирование осуществляется для обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты их имущественных интересов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

Гражданам дано право предоставить специальную налоговую декларацию и задекларировать свое имущество. В ходе четвертого этапа можно сообщить о счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, о контролируемых иностранных компаниях. Также задекларировать можно и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.

Представить специальную декларацию на бумажном носителе необходимо лично или через уполномоченного представителя в любой налоговый орган или в Центральный аппарат ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах, к ней прилагаются подтверждающие документы.

Отметим, что декларации, отправленные по почте, не принимаются. Двухсторонняя печать заявления не допускается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Более 300 квартир со скидкой на ипотеку Сбера могут забронировать псковичи
19 января 2023

Развитие цветочного бизнеса обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»
18 января 2023

Четыре крупных объекта в центре Печор выставлены на продажу
18 января 2023

Развитие цветочного бизнеса обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»
18 января 2023

Отделения Сбербанка откроются в Крыму
17 января 2023

«Увидели шанс, а не трагедию»: гендиректор Плюсского комбината высказался о санкциях

17 января 2023

Псковский губернатор рассказал о грантовой поддержке фермеров региона
16 января 2023

Топовые банки России снизили среднюю максимальную ставку по вкладам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...