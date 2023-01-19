Налоговики просят псковичей сообщить о счетах в заграничных банках

12:50, 19 января 2023, ПАИ

Четвертый этап добровольного декларирования зарубежных активов завершится 28 февраля 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Напомним, добровольное декларирование осуществляется для обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты их имущественных интересов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

Гражданам дано право предоставить специальную налоговую декларацию и задекларировать свое имущество. В ходе четвертого этапа можно сообщить о счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, о контролируемых иностранных компаниях. Также задекларировать можно и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты.

Представить специальную декларацию на бумажном носителе необходимо лично или через уполномоченного представителя в любой налоговый орган или в Центральный аппарат ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах, к ней прилагаются подтверждающие документы.

Отметим, что декларации, отправленные по почте, не принимаются. Двухсторонняя печать заявления не допускается.