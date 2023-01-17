Законопроект о поддержке участников СВО рассмотрят депутаты областного Собрания

12:56, 19 января 2023, ПАИ

Перечень получателей льгот по транспортному налогу может быть расширен – соответствующий законопроект внёс в Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Освободить от уплаты транспортного налога предлагается военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при условии их участия в специальной военной операции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Нулевая налоговая ставка распространяется на одно транспортное средство. Для тех, кто участвовал в СВО в 2022 году, льгота предоставляется за налоговый период 2021 года, в текущем году – за налоговый период 2022 года.

Ранее в Псковской области от уплаты транспортного налога уже освободили участвующих в спецоперации военнослужащих-контрактников и мобилизованных граждан либо их супругов.

Очередной законопроект о мерах поддержки участников СВО депутаты рассмотрят 26 января на очередной сессии регионального парламента.