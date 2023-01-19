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Экономика

Соленый шпик и корейку предложат псковичам на «Вкусной пятнице»

Первая «Вкусная пятница» в 2023 году пройдёт в Псковском филиале Россельхозбанка по адресу: улица Некрасова, 44а завтра, 20 января, с 11:00 до 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

«Псковичи смогут приобрести полюбившуюся натуральную продукцию фермерского хозяйства «Нянино» из Великолукского района: мясо домашней курицы, цыплят и перепелов, соленый шпик, корейку, грудинку, перепелиные яйца», - рассказали в пресс-службе банка. Кроме того, на ярмарке будут представлены кондитерские изделия: торты, рулеты, пирожные, печенье. 

Фото здесь и далее: АО «Россельхозбанк»

Фермерское хозяйство «Нянино», расположенное в одноименной деревне в Великолукском районе, производит натуральные продукты, выращенные без ГМО и химикатов.

«Именно это чудесное место мы выбрали для своего фермерского уголка. Уже 13 лет здесь выращиваем экологически чистые овощи, фрукты, также занимаемся животноводством. Последние годы стали разводить карпов и карасей», - сказал глава фермерского хозяйства Дмитрий Перегримов.

По его словам, миссия фермерского хозяйства «Нянино» - обеспечить натуральными и полезными продуктами население региона. Причем рынок сбыта продукции сейчас расширился за счет реализации продукции в Москве и Санкт-Петербурге.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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