Причины роста цен на отопление проанализировали в ПТС

12:17, 20 января 2023, ПАИ

Ситуацию с квитанциями за отопление прокомментировали Псковские теплосети изданию «АиФ-Псков».

«В социальных сетях продолжаются дискуссии, как поступить, отправить всё руководство в тюрьму или сжечь в печах», - с юмором отметили в пресс-службе ПТС. И напомнили, что это «в первую очередь муниципальное предприятие, деятельность которого строго регламентирована, а тариф устанавливает областной комитет».

Чтобы проиллюстрировать причины роста сумм в квитанциях, в ПТС проанализировали данные за конец 2021 и 2022 годов по многоквартирным жилым домам из разных районов Пскова, которые «платят по приборам». Так, в доме № 12 на улице Алексея Алёхина в ноябре 2021 года уровень потребления тепла составил 64,175 Гкал, в декабре – 94,394 Гкал. В ноябре 2022 года – 71,121 Гкал, в декабре – 96,016 Гкал. В доме № 10 на улице Коммунальной в ноябре 2021 года «сожгли» 57,919 Гкал, в декабре – 88,18 Гкал. А в аналогичный период 2022 года – 75,069 и 98,851 Гкал соответственно.

«По всем остальным домам города Пскова ситуация идентична. Наблюдается повышение потребления тепловой энергии, а именно – гигакалорий, за которые мы с вами и платим. Добавляем сюда увеличение тарифа, получаем увеличение суммы в квитанции. Но мы помним, что по приборам оплата происходит только в отопительный период», – пояснили в ПТС.