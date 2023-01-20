Инфляция в Псковской области превысила 12%

16:06, 20 января 2023, ПАИ

До 12,04 % возросла инфляция в Псковской области в декабре прошлого года. Месяцем ранее она составляла 11,58 %. При этом базовая инфляция достигла 13,50 %, сообщили Псковскому агентству информации в отделении Банка России по Псковской области.

Продовольственные товары

Продовольственная инфляция в регионе в декабре 2022 года составила 10,03 %, в ноябре было зафиксировано 10,66 %.

Сахар - 20,21 % (ранее, в ноябре - 25,01 %)

Молоко и молочная продукция - 19,52 % (ранее - 19,47 %)

Чай, кофе, какао - 17,59 % (ранее - 19,86 %)

Кондитерские изделия - 16,28 % (ранее - 16,95 %)

Сыр - 15,18 % (ранее - 17,57 %)

Мясопродукты - 5,89 % (ранее - 5,24 %)

Масло и жиры - 11,13 % (ранее - 15,05 %)

Рыбопродукты - 10,90 % (ранее - 13,98 %)

Хлеб и хлебобулочные изделия - 9,77 % (ранее - 11,78 %)

Макаронные и крупяные изделия - 13,52 % (ранее - 17,05 %)

Плодоовощная продукция, включая картофель - 0,90 % (ранее - 0,06 %)

Алкогольные напитки - 9,82 % (ранее - 9,60 %)

Общественное питание - 9,02 % (ранее - 9,10 %)

При этом яйца снизились в цене на 11,32 %.

Непродовольственные товары

Что касается непродовольственных товаров, то инфляция составила 14,05%, а в ноябре она достигла отметки в 14,88 %.

Одежда и белье - 7,05 % (ранее в ноябре - 7,08 %)

Меха и меховые изделия - 0,66 % (ранее - 0,66 %)

Трикотажные изделия - 4,98 % (ранее - 5,45 %)

Обувь кожаная, текстильная и комбинированная - 3,99 % (ранее - 4,19 %)

Моющие и чистящие средства - 14,31 % (ранее - 19,24 %)

Парфюмерно-косметические товары - 19,78 % (ранее - 22,02 %)

Галантерея - 11,22 % (ранее - 10,87 %)

Табачные изделия - 8,53 % (ранее - 8,70 %)

Мебель - 7,87 % (ранее - 11,31 %)

Электротовары и другие бытовые приборы - 10,85 % (ранее - 10,94 %)

Печатные издания - 7,76 % (ранее - 7,66 %)

Персональные компьютеры - 7,48 % (ранее - 8,99 %)

Легковые автомобили - 43,01 (ранее - 44,07 %)

Инструменты и оборудование - 7,67 % (ранее - 5,92 %)

Топливо моторное - 3,07 % (ранее - 3,70 %)

Медицинские товары - 11,51 % (ранее - 10,83 %)

Вместе с этим уменьшились цена на телерадиотовары (на 7,45 %), средства связи (на 2,96 %) и строительные материалы (на 1,10%).

Услуги

Повышение инфляции зафиксировано и в сфере услуг в Псковской области - с 8,52 % до 12,78 %.

Бытовые услуги - 14,61 % (ранее в ноябре - 14,57 %)

Услуги пассажирского транспорта - 22,02 % (ранее - 16,55 %)

Услуги связи - 5,79 % (ранее - 5,04 %)

Жилищно-коммунальные услуги - 13,29 % (ранее - 5,76 %)

Услуги в системе образования - 13,60 % (ранее - 13, 79 %)

Услуги организаций культуры - 3,75 % (ранее - 3, 75 %)

Услуги в сфере зарубежного туризма - 99,91 % (ранее - 79,69 %)

Экскурсионные услуги - 9,58 % (ранее - 9, 58 %)

Санаторно-оздоровительные услуги - 7,02 % (ранее 10,03 %)

Медицинские услуги - 12,59 % (ранее - 11,69 %).