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Культура

Назначен новый замдиректора Псковского колледжа искусств

На должность заместителя директора по развитию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова назначен Игорь Герасимов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале председатель областного комитета по культуре региона Ольга Тимофеева.

Фото: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

«Поздравляю Игоря Герасимова с назначением на должность заместителя директора по развитию Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Искренне желаю успехов и удачи на новом посту, энергии и сил для реализации намеченных планов и проектов. Выражаю надежду на плодотворное сотрудничество и взаимопонимание», - написала Ольга Тимофеева.

Игорь Герасимов окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова с присвоением квалификации «концертный исполнитель, артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель» по специальности «инструментальное исполнительство». В 2015 году он прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по программе «Практическая психология».

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