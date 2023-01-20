В гараже одного из предприятий Великолукского района произошло задымление
Сегодня, 20 января, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории ООО «Автомобильные дороги Пскова» в поселке Дорожный Великолукского района. Об этом рассказала корреспондент районной газеты «Наш путь».
По прибытии пожарных подразделений было установлено, что, по предварительным данным, в следствии короткого замыкания электрического двигателя вентиляции в гараже произошло задымление гаражных боксов.
В результате никто не пострадал. На месте происшествия работали пожарные.
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