В гараже одного из предприятий Великолукского района произошло задымление

18:20, 20 января 2023, ПАИ

Сегодня, 20 января, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории ООО «Автомобильные дороги Пскова» в поселке Дорожный Великолукского района. Об этом рассказала корреспондент районной газеты «Наш путь».

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что, по предварительным данным, в следствии короткого замыкания электрического двигателя вентиляции в гараже произошло задымление гаражных боксов.

В результате никто не пострадал. На месте происшествия работали пожарные.