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Происшествия

Пскович пытался похитить спиртные напитки из магазина

Росгвардейцы задержали псквича на краже спиртного в Пскове утром 21 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе росгвадии России по Псковской области.

Утром, 21 января находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

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