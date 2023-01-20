Росстат назвал самые подорожавшие товары в России

14:34, 21 января 2023, ПАИ

В России в 2022 году сильнее всего подорожал йод. Помимо этого, цены поднялись на такие товары, как мыло и прокладки, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя стоимость йода в России в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2 %. Для сравнения, в 2021 году этот медикамент подорожал только на 10 %. Правда, 10 мл йода в декабре 2022 года стоили в среднем по стране всего 42 руб.

В целом годовая инфляция, по оценке Росстата, составила в 2022 году 11,9 %, что оказалось значительно ниже прогнозов начала года. Ведомство ранее раскрыло статистику цен на отдельные группы товаров: сильнее всего из этих групп подорожали моющие и чистящие средства (на 30 %), электротовары и другие бытовые товары (на 15 %), молоко и молочная продукция (на 15 %).

Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Это произошло на фоне западных санкций на авиаотрасль и ограничений на валютные операции. Так, поездка на отдых в Египет стала дороже почти на 160 % (в 2,6 раза), в Турцию — на 118,6 %, в ОАЭ — на 73,6 %. Также в десятку наиболее подорожавших товаров и услуг вошли спички (+50,8 %), ксерокопирование документов (48,1 %), туалетное мыло (44,2 %), женские прокладки (43,5 %), новые легковые иномарки (39,1 %) и дезодоранты (38,8 %).