Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки

15:52, 21 января 2023, ПАИ

На формирование подушки безопасности следует откладывать не меньше 10 процентов ежемесячного дохода. При этом накопленной суммы должно хватать, чтобы в случае потери всех доходов семья могла свободно прожить несколько месяцев. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова.

«Чтобы сформировать финансовую подушку безопасности, стоит откладывать минимум 10 процентов от полученного дохода каждый месяц. Но, конечно, если откладывать по 30-50 процентоd от своего дохода каждый месяц, сформировать "подушку безопасности" получится намного быстрее. Чтобы иметь определенную сумму, на которую семья сможет прожить несколько месяцев, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, лучше откладывать деньги на депозит или накопительный счет», — рекомендовал Исаков.

После того, как подушка сформирована, экономист рекомендует рассмотреть облигации, долгосрочная историческая доходность которых как правило опережает банковские вклады. Если инвестиционный горизонт человека составляет десятки лет, можно получить кратный доход от покупки акций.