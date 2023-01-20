Тренировка по отражению воздушных атак прошла в Подмосковье

18:07, 21 января 2023, ПАИ

Тренировка по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты прошла в Подмосковье с привлечением батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны России.

«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты», — говорится в размещённом на сайте министерства сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Как отметили в военном ведомстве, во время марша в район несения боевого дежурства батареи ЗРК С-300 военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи.

«Расчёты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», — добавили в МО РФ.