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Политика

В Париже на марше против пенсионной реформы начались беспорядки

В Париже на акции протеста против пенсионной реформы митингующие начали жечь мусорные баки и взрывать петарды, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Во французской столице проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» (LFI), молодёжными ассоциациями и антикапиталистами. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по местному времени по направлению к площади Нации.

На марше радикалы black block начали громить витрины банка и банкоматы, а также ломать светофоры. Несколько манифестантов взорвали петарды и кинули в полицейских стеклянные бутылки. Они скандируют лозунги «Долой капитализм», «Макрон, мы будем бороться до конца!». На плакатах участников написано «Терять всю жизнь, чтобы заработать на неё», «Макрон при делах — пенсионеры на кладбище», «Молодёжь говорит нет!», «Работать ночами после 60 полезно для здоровья!». Кроме того, митингующие несут карикатурные изображения Эммануэля Макрона с подписями «Вставайте, старики! Работники будущего — это вы!».

На акции собрались десятки тысяч человек, в том числе представители движения «Жёлтые жилеты». По данным местных СМИ, порядок на демонстрации обеспечивают 3,5 тысячи полицейских и жандармов.

В четверг по всей Франции прошло более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В МВД страны сообщили, что в протестах приняли участие более миллиона человек.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. По её словам, власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года — таким образом к 2030 году он достигнет 64 лет.

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