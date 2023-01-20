Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области

22:13, 22 января 2023, ПАИ

Сотрудники силовых структур задержали в Херсонской области наводчика Вооружённых сил Украины (ВСУ), передававшего через своего родственника информацию о российских войсках, сообщила в воскресенье в своём Telegram-канале администрация Каховского муниципального округа.

«Житель из Алешковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные украинским войскам. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных. Он признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении.