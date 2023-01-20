Двое военнослужащих ВСУ перешли на сторону Российской армии

22:52, 22 января 2023, ПАИ

Два украинских офицера из элитного спецподразделения украинских войск перешли на российскую сторону в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные из числа территориальной обороны на запорожском участке начали переходить на сторону России. Данный процесс активизировался около месяца назад.

«Ещё до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера из элитного спецподразделения», — написал Рогов в своём телеграм-канале.