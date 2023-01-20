Вопрос о демобилизации студентов из новых регионов подняли в Госдуме

23:14, 22 января 2023, ПАИ

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации. Сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин, в том числе когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до неё невозможно», — сказано в сообщении.

Как отметил замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, нужно сделать всё, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий.

«Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», — приводят в пресс-службе слова зампреда Госдумы.