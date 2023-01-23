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Общество

Мастер-классы и кулинарные баттлы проведут в ПсковГУ в День студента

О праздничной программе в День студента рассказала проректор ПсковГУ по учебной работе Алла Серебрякова в рамках программы «Псковский телеграм Online».

«Бывших студентов не бывает, поэтому преподаватели тоже отмечают День студента. В этом году мы традиционно подготовили праздничную программу, будет много сюрпризов и для ребят, и для преподавателей», — отметила проректор университета. 

Каждый год День студента начинается с молебна в Троицком соборе, это уже традиция, заметила Алла Серебрякова. Ожидается много гостей — студентов со всей Псковской области. 

«Наши волонтёры проведут мастер-класс. Свою программу представят юнармейцы. Будет прокачка софт-скиллс - эксперты центра компетенций проведут свой мастер-класс. Вечером запланирована музыкальная программа - музыкальный конкурс, концерт группы «Отцы и дети». А поздним вечером мы всех приглашаем на каток в Ледовый дворец. Там будет мастер-класс по фигурному катанию. Можно приходить со своими коньками или взять на месте напрокат», — перечислила она.

Также в этот день в студенческой столовой будут варить сбитень, а еще пройдет кулинарный баттл, добавила проректор вуза.

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