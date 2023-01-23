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Политика

Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией

МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах», - уточнили в МИДе.

23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года.

«Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», - подытожили в МИДе.

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