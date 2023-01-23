Замгубернатора Александр Серавин станет гостем эфира на радио «7 НЕБО»

12:40, 23 января 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Александр Серавин прокомментирует общественно-политическую ситуацию в Псковской области в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Интервью выйдет сегодня, в понедельник, 23 января, в 13:00.

Какова общественно-политическая обстановка в регионе на данный момент? Как ДЭГ может отразиться на ходе губернаторских выборов? Почему оппозиция не растит сильных оппонентов власти? Насколько эффективна система местного самоуправления через муниципальные округа?

На эти и другие темы в эфире «7 НЕБА» с заместителем губернатора Александром Серавиным поговорит ведущий программы «Главное» Александр Машкарин.