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Политика

Замгубернатора Александр Серавин станет гостем эфира на радио «7 НЕБО»

Заместитель губернатора Александр Серавин прокомментирует общественно-политическую ситуацию в Псковской области в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Интервью выйдет сегодня, в понедельник, 23 января, в 13:00.

Какова общественно-политическая обстановка в регионе на данный момент? Как ДЭГ может отразиться на ходе губернаторских выборов? Почему оппозиция не растит сильных оппонентов власти? Насколько эффективна система местного самоуправления через муниципальные округа? 

На эти и другие темы в эфире «7 НЕБА» с заместителем губернатора Александром Серавиным поговорит ведущий программы «Главное» Александр Машкарин.

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