Уведомления по налогам обязаны подать псковские предприниматели до 25 января

17:42, 23 января 2023, ПАИ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление для распределения единого платежа по налогам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок оплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощенной системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Напомним, с 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков в беззаявительном порядке введен институт единого налогового счета (ЕНС) (Федеральный закон № 263-ФЗ). Единый налоговый счет - это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности.

Уведомление подается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год не превышает 100 человек, уведомление может быть представлено на бумажном носителе, пояснили в управлении.

Несвоевременное представление или непредставление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени и нарушению положений Налогового кодекса, предупредили псковичей.

Первая обязанность по представлению уведомления в 2023 году возникает у налогоплательщиков - работодателей 25 января 2023 года по удержанным суммам НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2023 года включительно.

Более подробная информация о внедрении института единого налогового счета, порядке заполнения платежных документов, сроках уплаты, порядке заполнения и конкретных сроках представления уведомлений размещена на промостранице «ЕНС – единый налоговый счет» на официальном сайте ФНС России по ссылке.