Начальник Генштаба ВС РФ рассказал об ошибках в системе мобилизационной подготовки

22:40, 23 января 2023, ПАИ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять на ходу, сообщает корреспондент ТАСС.

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована к новым современным экономическим отношениям, поэтому пришлось всё исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе», — сказал Герасимов..

Начальник Генштаба подчеркнул, что такого уровня и интенсивности военных действий, как во время спецоперации, современная Россия ещё не знала.