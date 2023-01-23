Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Начальник Генштаба ВС РФ рассказал об ошибках в системе мобилизационной подготовки

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять на ходу, сообщает корреспондент ТАСС.

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована к новым современным экономическим отношениям, поэтому пришлось всё исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе», — сказал Герасимов..

Начальник Генштаба подчеркнул, что такого уровня и интенсивности военных действий, как во время спецоперации, современная Россия ещё не знала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2023

Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа

23 января 2023

Об интересе «варягов» к псковским выборам заявил вице-губернатор
23 января 2023

Александр Серавин: ДЭГ повысит легитимность губернаторских выборов
23 января 2023

Замгубернатора Александр Серавин станет гостем эфира на радио «7 НЕБО»
20 января 2023

Решение суда о законности импичмента главе Пустошкинского района вступило в силу

17 января 2023

Лидер партии «Справедливая Россия» попал в топ медиарейтинга «Псковской правды»

17 января 2023

Дмитрий Песков: Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации
17 января 2023

Алексей Севастьянов 11 раз попадал в ежемесячный медиарейтинг

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...