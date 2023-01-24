На поддержку псковских педагогов дополнительно выделят 60 млн рублей

11:44, 24 января 2023, ПАИ

Объем средств, выделяемых на поддержку педагогов в Псковской области, увеличится с этого года почти на 60 млн рублей. Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

«По сути, мы создаём систему, при которой меры поддержки педагоги смогут получать на всех этапах развития своей карьеры, - отметил Михаил Ведерников в своём выступлении на торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника 24 января. - По масштабу это можно сравнить с отдельным региональным нацпроектом».

Видео: официальный телеграм-канал Псковской области

В школах будет создана сеть профильных классов психолого-педагогической направленности. Будут увеличены стипендии студентам-целевикам. Подъёмные молодым специалистам в течение первых 3 лет работы увеличатся вдвое – с 50 до 100 тыс. рублей в год. Участники программы «Земский учитель» к федеральной выплате получат доплату из областного бюджета в размере 500 тыс. рублей. Ежегодно 200 педагогов и воспитателей, которые являются членами профсоюза, будут получать бесплатные путёвки в санатории региона – «Хилово» и «Голубые озёра».

Кроме того, начинает работать система поддержки педагогов-наставников.