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Экономика

Депозитный портфель псковского Россельхозбанка увеличился на 1 млрд рублей

К началу 2023 года портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в Псковском филиале Россельхозбанка увеличился на 1 млрд рублей по отношению к 2021 году и составил 8 млрд рублей.

Фото: Псковский филиал Россельхозбанка

Динамика обусловлена хорошими условиями банковских продуктов. К примеру, в 2022 году за счет привлекательных процентных ставок большой популярностью у жителей Псковской области пользовались вклады «Доходный» и «Пенсионный Плюс», сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты также оценили преимущества и гибкость накопительного счета, который позволяет свободно распоряжаться денежными средствами со счета и ежемесячно получать доход на остаток благодаря привлекательной процентной ставке.

«Приятно, что жители Псковской области доверяют Россельхозбанку свои сбережения и выбирают наши предложения. Объем средств, размещенный жителями Псковской области на сберегательных продуктах в 2022 году, значительно увеличился по сравнению с 2021 годом, – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Банк стремится сегментировать и адаптировать свои предложения, предлагая жителям улучшенные условия».

Узнать подробнее о вариантах размещения средств в Россельхозбанке можно на официальном сайте, по телефону горячей линии 8 800 100-0-100, а также в офисе Псковского филиала РСХБ.

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