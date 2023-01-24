Сосредоточиться на развитии трёх отраслей экономики предложил Александр Козловский

16:47, 24 января 2023, ПАИ

На тему развития импортозамещения в России высказался депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Если упереться, потихоньку набирая компетенции, мы все эти вопросы можем закрыть и обезопасить себя. На сегодняшний день ни одна страна в мире не может производить только для себя. Существует глобальная экономика, есть разделение по странам, кто и что производит. Официально это сложилось или неофициально, по-разному бывает. Мне кажется, надо для себя выбрать направления, которые необходимо закрывать, и в этих направлениях двигаться», - сказал парламентарий.

По его словам, необходимо обратить внимание на наиболее подверженные риску секторы - радиоэлектронику, авиа- и судостроение. «Это отрасли, которые могут дать толчок для развития другим подотраслям: машиностроительной, производству средств производства, станкостроению. На этом мы должны концентрироваться. Не надо думать, что за полгода у нас всё получится», - считает депутат.