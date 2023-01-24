Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах

16:45, 24 января 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах страны, пишет ТАСС.

«Михаил Владимирович, хотел бы вот на что обратить внимание. Сейчас министр [строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин] вспомнил о работе на новых территориях. У нас там целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее. <…> Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент сделал акцент на том, что деньги на эти цели предусмотрены. «Все средства предусмотрены, у нас все на это есть, мы обо всем договорились», - сказал Путин и, обращаясь к Мишустину, добавил, что еще поговорит с ним на эту тему. «Есть, принято», - ответил премьер.