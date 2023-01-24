В Великих Луках бизнесмена осудили за дачу полумиллионной взятки

23:55, 24 января 2023, ПАИ

К лишению свободы за дачу полумиллионной взятки осудили великолукского бизнесмена. Об этом сообщается в группе СУ СК России по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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Следствием установлено, что в 2021 году на автозаправочной станции в Великих Луках осуждённый, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, чтобы избежать наказания, передал оперативному сотруднику взятку в размере 500 тысяч рублей, после чего взяткодатель был задержан. Отмечается, что сотрудник полиции действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.