Псковский театр кукол стал участником программы «Большие гастроли»

11:16, 25 января 2023, ПАИ

Псковский театр кукол стал участником федеральной программы «Большие гастроли». Всего в программу в этом году вошло 50 кукольных театров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках программы 2023 года псковская труппа отправится в Архангельск, а у себя мы с радостью примем коллег из Архангельского театра кукол. Это потрясающая возможность, в первую очередь, для жителей города увидеть новые постановки, спектакли, каких еще не было на театральной сцене. А нашим актерам побывать в гостях, обменяться опытом и выступить на площадке одного из ведущих кукольных театров страны», - подчеркнула председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Гастрольный тур запланирован на осень.

Программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году и призвана формировать и объединять единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов; способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Благодаря «Большим гастролям» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории — взрослой, семейной и детской.

Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации.