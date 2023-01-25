Псковская область входит в десятку лучших регионов по раскрываемости убийств

12:23, 25 января 2023, ПАИ

Общая раскрываемость преступлений по Псковской области выше результатов по России и среди регионов Северо-Запада, сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2022 году.

Он отметил, что по раскрываемости тяжких преступлений регион входит в десятку лучших по России, раскрываемость убийств в Псковской области по итогам года при этом равняется 100%, а преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, - 96%.

По словам Алексея Овсянникова, на данный момент есть некоторые недоработки в сфере раскрываемости дистанционных преступлений. Он уточнил, что речь идёт о тех случаях, когда мошенники звонят людям и представляются сотрудниками полиции.

Больше половины всех преступлений, зарегистрированных на территории области по итогам 2022 года, - это преступления против собственности, также заметил он.

Кроме того, Алексей Овсянников рассказал о проведённых в течение минувшего года профилактических мероприятиях и подчеркнул, что в этом направлении ведомство ведёт тесную работу совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и администрацией города.