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Общество

Шесть случаев живодёрства зафиксировано в Псковской области за год

Шесть преступлений, связанных с живодерством, совершили в Псковской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников.

В частности, он прокомментировал инцидент с кошкой Пушинкой. Экспертиза, которую провели псковские ветеринары, показала, что животное умерло от воспаления легких. Общественность была не согласна с результатом и запросила вторую экспертизу. На основе ее результатов будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 21 июля прошлого года в соцсетях появилась информация о том, что в мусорном баке в первом подъезде на улице Крестки, 7 нашли живую кошку. Местные жители предположили, что животное выбросили через мусоропровод. Хозяин забрал животное у волонтёра. Вечером того же дня кошку обнаружили мёртвой в кустах поблизости от указанного дома. 

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