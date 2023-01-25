Шесть случаев живодёрства зафиксировано в Псковской области за год

12:49, 25 января 2023, ПАИ

Шесть преступлений, связанных с живодерством, совершили в Псковской области в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД по Псковской области Алексей Овсянников.

В частности, он прокомментировал инцидент с кошкой Пушинкой. Экспертиза, которую провели псковские ветеринары, показала, что животное умерло от воспаления легких. Общественность была не согласна с результатом и запросила вторую экспертизу. На основе ее результатов будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 21 июля прошлого года в соцсетях появилась информация о том, что в мусорном баке в первом подъезде на улице Крестки, 7 нашли живую кошку. Местные жители предположили, что животное выбросили через мусоропровод. Хозяин забрал животное у волонтёра. Вечером того же дня кошку обнаружили мёртвой в кустах поблизости от указанного дома.