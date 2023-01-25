В Псковской областной больнице проводят косметический ремонт

14:00, 25 января 2023, ПАИ

Косметический ремонт проводят в Псковской областной клинической больнице с 1 января. Об этом сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В отделениях офтальмологии и сосудистой хирургии в процедурных и перевязочных кабинетах заменили плитку на полу и стенах, сделали потолок и оконные откосы. Начат ремонт в палатах. Ремонтные работы в больнице выполняются качественно, силами сотрудников административно-хозяйственной части», - отмечается в сообщении.

Администрация больницы принесла извинения пациентам за временные неудобства.