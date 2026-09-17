Александр Котов и Игорь Дитрих сделали прививки от гриппа

17:02, 17 сентября 2026, ПАИ

Спикер Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих сделали прививки от гриппа в рамках начавшейся в регионе прививочной кампании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Александр Котов отметил, что ежегодно прививается от гриппа. «Прививаюсь каждый год. Прежде всего, от гриппа, потому что считаю: если есть возможность предотвратить тяжёлые последствия болезни, лучше сделать это своевременно», - поделился спикер регионального парламента.

Игорь Дитрих также поддержал ежегодную вакцинацию и призвал жителей позаботиться о здоровье своих близких. «Всем рекомендую! Прививайтесь сами, прививайте своих родителей, прививайте своих детей и внуков - и будьте здоровы!» - сказал вице-спикер.

Прививочная кампания против гриппа в Псковской области уже стартовала. В регион поступило 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».