«Заглянул в душу»: псковичка приютила птенца ворона и учит его говорить

17:11, 17 сентября 2026, ПАИ

Псковичка Анна Кипрушева воспитывает у себя дома птенца ворона, учит его говорить и петь. Об этом хозяйка птицы рассказала в интервью газете «Псковская правда».

Анне Кипрушевой всегда нравилась дерзость и наглость ворон, сорок и чёрных воронов. Мечта стать хозяйкой такой птицы казалась неосуществимой, пока она не переехала в Псков.

«Один раз мы поехали в «Птичий дворик». Там был вольер с двумя чёрными воронами. Одна из птиц подлетела ко мне. Я присела рядом и обомлела – она как будто в душу мне заглянула. Я сидела возле него, с глазами, полными слёз, и гладила его по клюву. Вот тогда-то муж и предложил завести ворона и построить вольер», – рассказала Анна Кипрушева.

Через месяц знакомая семьи нашла в лесу птенца ворона возрастом месяц-полтора и семья Анны Кипрушевой приняла птицу. «Я, конечно, в ступоре была, так как даже не надеялась, что так быстро это случится. Была просто мечта о нём, и вот она сбылась!» – поделилась псковичка, отметив, что с птицей у неё случилась любовь с первого взгляда.

Птицу назвали Арно – в честь героя романа Жюльет Бенцони «Катрин» Арно де Монсальви. Сейчас ворону около шести месяцев. Недавно его переселили в просторный вольер на улице, где есть тазик с водой для купания, песочница, ветки и канаты, стул, пенёк и сено.

Анна Кипрушева занимается с любимцем ежедневно – придумывает ему новые задания и, не скрывая своих чувств, говорит, как сильно любит его. «Я не обучаю и не тренирую его как-то целенаправленно. Просто дарю ему любовь и заботу, внимание и нежность», – подчеркнула она.

Общаясь с человеком, Арно научился говорить. Он уже уверенно произносит своё имя. «Я с самых первых дней говорила ему: «Арно, Арно прекрасный». Сейчас я учу говорить его «Аня» и «люблю тебя», – поделилась хозяйка птицы.

При этом ворон говорит по утрам, пока никто не видит, но как только достают телефон, птица сразу замолкает. Сейчас Анна Кипрушева учит птицу петь песни вместе с ней.

«Думаю, у нас с ним всё хорошо получается. Он был моей мечтой, и я сильно его люблю! Для нас он не просто птица, а член семьи!» – заключила девушка.