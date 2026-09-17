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Общество

Эксперт поделился советом по подготовке школьников к олимпиадам

Оптимальный режим олимпиадной подготовки в центре «Лидер» составляет от полутора до трёх часов в неделю. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Фото: ПАИ

«Универсальные формулы, наверное, мы не дадим, всё очень индивидуально. Но всё-таки нужно не забывать, что у ребят есть нагрузка школьная, есть нагрузка в учреждениях допобразования. И не надо пытаться их загнать, чтобы они падали в конце дня и не могли бы вообще вспомнить, зачем и куда им нужно идти», – сказал Васильев.

По его словам, олимпиадная подготовка эффективна только тогда, когда ребёнок занимается со свежей головой и делает это осознанно. «Обычно наш режим занятий – это полтора-три часа в неделю. Этого времени достаточно для того, чтобы ребёнок базовый минимум свой выполнил. Но если у ребёнка есть потребность, то запрещать ему тоже это нельзя», – отметил он.

Васильев привёл пример: есть математики, которые после занятия готовы стоять у доски и решать задачки, выходят из центра и продолжают решать задачи, вычерчивая примеры на песке. «Это дети, которые увлечены. И, наверное, лишить их этого удовольствия – это своеобразное преступление. Пока мысль идёт, надо этим пользоваться», – сказал гость программы.

Он подчеркнул, что задача родителей и педагогов – сделать так, чтобы дети сохранили баланс и у них не появилось отвращения к предмету.

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