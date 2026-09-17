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Общество

Теплосети на улице Индустриальной в Пскове готовы к вводу

Техническая готовность теплосетей на улице Индустриальной в Пскове достигла 100 %. Основные работы подрядчик завершил, теперь заказчик проверяет соответствие проекту, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Фото: Псковские тепловые сети

«Подрядчик завершил все основные работы. Сейчас мы, как заказчики, проверяем, всё ли соответствует проекту», – уточнили в организации.

На прошлой неделе совместно с подрядной организацией было проведено заполнение трассы и её финальная проверка. Комплект исполнительной документации направлен в технадзор. После согласования трассу можно будет полностью вернуть в работу и передать в эксплуатацию.

Отмечается, что в настоящее время идёт подготовка технической документации для расчётов с подрядчиком. Кроме того, на график работ влияет обратная засыпка. «Она ведётся, но сильно зависит от поставок лотков: пока привозят по 10 штук в неделю, а для завершения нужно ещё 30. При таком темпе на этот этап уйдёт несколько недель. Мы отслеживаем поставки и фиксируем отставания, чтобы понимать реальную картину сроков», – добавили в ПТС.

Что касается благоустройства и асфальтирования, договор с субподрядчиком уже подписан, работы планируют завершить до конца сентября. Финальные сроки во многом будут зависеть от погодных условий.

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