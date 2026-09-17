Псковичи представили регион на образовательной программе «Вам решать!» в Нижнем Новгороде
Псковичи представили регион на образовательной программе для специалистов по молодёжной политике «Вам решать!» в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.
Псковичи Елена Тимофеева и Дмитрий Савельев вместе с другими участниками в течение трёх дней изучали механизмы молодёжного инициативного бюджетирования (МИБ), посещали лекции, тренинги и стратегические сессии с экспертами Научно-исследовательского финансового института Минфина России и изучали практики МИБ в регионах.
Отметим, программа реализуется в рамках проекта «ГосСтарт» и национального проекта «Молодёжь и дети».
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