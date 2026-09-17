Два судебных участка мировых судей в Великих Луках переехали в отремонтированные помещения

17:15, 17 сентября 2026, ПАИ

Два судебных участка мировых судей в Великих Луках (№ 35 и № 40) получили новые помещения. Теперь они располагаются на улице Пионерской, 9, сообщили ПАИ в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

По словам министра юстиции Псковской области Марины Чамкиной, нагрузка на мировых судей в Великих Луках серьёзная: на каждого судью в год приходится в среднем 70 уголовных, две тысячи гражданских и тысяча административных дел. Благодаря губернатору Михаилу Ведерникову численность аппарата мировых судей в Великих Луках была увеличена, потребовались большие площади, чтобы разместить всех сотрудников.

В 2025 году при содействии правительства Псковской области в безвозмездное пользование было передано помещение площадью 334 квадратных метра. Практически за год в нём провели капитальный ремонт, потратив из областного бюджета более четырёх миллионов рублей. В помещениях заменили окна и двери, покрасили стены, установили систему видеонаблюдения. Более современным и удобным стал и судебный архив.

Председатель Великолукского городского суда Дмитрий Родин отметил, что переезд даст стимул мировым судьям работать ещё лучше, а гражданам будет удобнее.

Символическую красную ленточку перерезали в коридоре, который ведёт в новые залы заседаний участков № 35 и № 40.