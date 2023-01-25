Роман «Как закалялась сталь» вернут в школьную программу

14:49, 25 января 2023, ПАИ

Минпросвещения России включит в образовательные программы роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и другие произведения про Великую Отечественную войну, сообщила пресс-служба министерства.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, министерство уже утвердило обязательные образовательные программы, и в них включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения, передает РИА Новости.

«Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь», рассказ А. Н. Толстого «Русский характер», повесть С. С. Смирнова «Брестская крепость». Считаю это очень правильным предложением», - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.

Ранее Владимир Путин поддержал идею вернуть в школы произведения советских классиков.