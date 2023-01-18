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Культура

Путин поддержал идею вернуть в школы произведения советских классиков

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других, сообщает ТАСС.

«Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать», - сказал Путин.

Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавались, в частности, роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. По мнению блокадника, «эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет», а должны быть основополагающими.

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