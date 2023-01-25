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Общество

НКО Псковской области смогут побороться за президентские гранты

Заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций принимает Фонд президентских грантов с 1 февраля по 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заявки можно подать на сайте в электронном виде, победителей конкурса определят в июне, а финансирование проектов начнется с 1 июля.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации:
— зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 000 рублей (кроме «ресурсных центров») — не позднее чем за полгода
— не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности
— не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей
— не имеющие среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Заявки будут приниматься по одиннадцати грантовым направлениям:

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
3. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
4. Поддержка молодежных проектов;
5. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
6. Сохранение исторической памяти;
7. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
8. Охрана окружающей среды и защита животных;
9. Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
10. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
11. Развитие институтов гражданского общества.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в Положении, которое опубликовано на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы» по ссылке.

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