Более 280 уголовных дел за год передали в суд псковские следователи

17:49, 25 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального Следственного управления Следственного комитета РФ сегодня, 25 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

Во время приветственного слова глава региона поблагодарил личный состав за службу, честный и профессиональный подход к выполнению своих обязанностей – в течение 2022 года управление сохранило позитивную динамику по целому ряду важных показателей.

«Следственные органы без промедления реагировали на все социально резонансные происшествия. Важно, что жители Псковской области видят результаты вашей работы, и их доверие к вам с каждым годом растет. Об этом свидетельствует стабильный рост количества обращений граждан в адрес управления – их число выросло почти на 20%», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил работу по сокращению сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, по защите социальных прав граждан. Особое внимание он уделил преступлениям «прошлых лет» – в 2022 году расследовано 25 таких преступлений.

«Важное значение имеет расследование фактов геноцида мирного населения в годы оккупации Псковской земли в рамках проекта «Без срока давности», а также ваша помощь в создании Музея оккупации в Пскове. Он займет важное место в жизни региона, позволит сохранить и передать подрастающему поколению настоящую, документально подтвержденную правду о Великой Отечественной войне», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Он выразил уверенность, что следователи продолжат эффективно защищать жителей Псковской области, повышать оперативность и качество следственной работы, бороться с преступностью. Со своей стороны правительство области будет продолжать конструктивное взаимодействие, оказывать всю необходимую помощь и поддержку, добавил он.

Руководитель Следственного управления СК РФ Петр Крупеня во время своего доклада кратко подвел итоги 2022 года. Так, сотрудниками ведомства рассмотрено более 2,4 тыс. сообщений о преступлениях, порядка 60% из которых – в трехдневный срок. В производстве следователей находилось 866 уголовных дел, что больше показателя 2021 года. Выросло количество дел, переданных в суды, – более 280. Несмотря на возросшую нагрузку, удалось сократить количество брака при делопроизводстве.

«Всего этого специалисты добились упорным трудом, а также при активном взаимодействии с центральным аппаратом ведомства, региональной прокуратурой, областными управлениями МВД и ФСБ России, правительством области», – подчеркнул Петр Крупеня и обозначил личному составу задачи на 2023 год.

С приветственными словами также выступили заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, глава Пскова Борис Елкин и другие приглашенные лица.

По традиции в рамках мероприятия состоялось чествование отличившихся сотрудников Следственного управления. Им были вручены ведомственные и региональные награды.