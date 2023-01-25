Татьяна Фомченкова высказалась о включении романа «Как закалялась сталь» в школьную программу

18:35, 25 января 2023, ПАИ

Если говорить конкретно о произведении Островского «Как закалялась сталь», лучше, наверное, прежде спросить мнение филологов, прокомментировала предложение Минпросвещения о возвращении романа в школьную программу депутат областного Собрания, директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. Об этом сообщается в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

По мнению учителя русского языка и литературы, есть произведения, которые можно было бы рассмотреть в качестве альтернативы.

«Роман безмерно эмоциональный, он построен на такой ноте, которая захватывает человека того времени, человека революции, человека, который истинно горел. Но о художественной части романа, наверное, можно говорить с трудом, — поделилась мнением Татьяна Фомченкова. – Всё-таки литература – это искусство слова и уже во вторую очередь – идейное содержание. Тогда меня удивляет другое. Почему не говорят о невероятном романе Максима Горького «Мать»? В нём и сочетание идейности той же примерно направленности, и художественное своеобразие. Он о любви к делу, которой горели революционеры, в нём образ материнства».

Комментируя предложенное возвращение в школьные учебники прозы и поэзии о Великой Отечественной войне, в том числе романа Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», Татьяна Фомченкова обратила внимание, что они уже присутствуют в программе внеклассного чтения.

«Упомянутые произведения о Великой Отечественной войне, например Юрия Бондарева «Горячий снег», мы читаем сегодня в школе. Есть ли смысл вводить то, что уже читается на внеклассном чтении?» — обратила внимание педагог.

Татьяна Фомченкова отметила, что на протяжении нескольких лет программа по литературе претерпевала небольшие изменения в связи с введением новых государственных стандартов. Дополнительный список неизбежно потеснит «оптимальные, глубокие произведения».

«Конечно, возможна вариативность, и в программе это обязательно указывается. Ввести что-то новое на усмотрение педагога всегда можно для внеклассного чтения», — уверена Татьяна Фомченкова.

25 января пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на министра Сергея Кравцова сообщила о намерении включить в школьную программу некоторых советских классиков, в том числе роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ «Русский характер» Алексея Толстого и повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова. «Все эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений», — уверен Сергей Кравцов.