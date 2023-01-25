Турагенты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

22:13, 25 января 2023, ПАИ

Российские путешественники неожиданно для турагентов выбрали Таиланд и ОАЭ для летнего отпуска. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Список лидеров среди зарубежных направлений возглавила Турция: больше всего заявок на раннее бронирование поступило именно по этой стране. По словам экспертов, в основном соотечественники выбирают отели на Анталийском побережье. Пользуются популярностью и туры по России. При этом клиенты не спешат оплачивать туры из-за нестабильной геополитической ситуации в мире.