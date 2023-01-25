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Общество

Россиян предупредили о популярных способах сетевого мошенничества

Россиянам следует с особенной осторожностью относиться к сайтам знакомств и одностраничным сайтам (лендингам), а также предложениям оформить карту заграничных банков. Такое мнение высказал специалист по IT-безопасности, руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев.

Эксперт предупредил, что часто на сайтах знакомств можно увидеть много неформальной рекламой или рекламы со сбором персональных данных пользователей для иных мошеннических схем.

«Например, в процессе онлайн-общения мошенники могут предложить обратиться к знакомому специалисту, который «помог заработать кучу денег и тебе тоже поможет», или просто соберут на странице вашего профиля информацию о вас, чтобы найти способ шантажа или обмана», — цитирует IT-специалиста «Газета.ru».

Эксперт отметил, что лучше не делиться слишком личной информацией на странице профиля, и порекомендовал оставлять без ответа рекомендации незнакомых людей в личных сообщениях.

Что касается лендингов, которые часто рекламируют товары и услуги, там также обычно предлагается заполнить анкету со своими данными или тут же заказать рекламируемый товар со скидкой. «Зачастую такие сайты, маскируясь под известные бренды, привозят подделки или собирают персональные данные для последующей продажи. Так что если вы ввели свои данные, а вам не перезвонили, вероятно, эта информация попала в базу мошенников», — заключил эксперт.

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