Псковичи стали чаще искать работу в сфере строительства

09:30, 26 января 2023, ПАИ

В январе псковичи, ищущие работу в сфере строительства и недвижимости, разместили на 30% больше резюме, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает hh.ru.

При этом работодатели, наоборот, стали реже искать работников-строителей и сокращать спрос: -5,6% вакансий за последний месяц по сравнению с прошлогодними показателями.

Несмотря на активность соискателей, уровень конкуренции среди псковичей всё равно низкий – на одно рабочее место в среднем претендует 1 человек, что кратно ниже нормы по рынку труда (5-6 человек на вакансию). Таким образом, работодатели, которые нуждаются в работниках, всё еще испытывают кадровый голод – кандидатов не хватает. Особенно серьезный кадровый дефицит работодатели из строительной отрасли испытывают относительно представителей рабочих строительных специальностей (сантехников, монтажников, плиточников, электриков, наладчиков, водителей спецтехники, крановщиков).

Важным итогом 2022 года стал один из самых быстрых приростов числа вакансий на протяжении года в сфере установки и сервисного обслуживания оборудования (+60% среднегодовой показатель прироста), в области строительства и продажи/покупки недвижимости (+49%), в сфере добычи сырья (+33%), а также в области рабочего персонала (+25%). Из перечисленных сфер наименее вероятно сохранение аналогичных темпов прироста спроса на персонал в добыче сырья. При этом спрос на специалистов по установке и сервисному обслуживанию оборудования продолжит расти в 2023 году в условиях ограничений поставок, увеличения сроков эксплуатации и нагрузки на текущие производственные мощности.

«Что касается окладов сотрудников в 2023 году, в 41% компаний их намерены увеличить, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились. Между тем уже сейчас средняя зарплата в строительном секторе Псковской области достигает 49 000 рублей, что на 10% выше средней зарплаты в области. Соискатели при этом запрашивают жалование немного ниже: 46 000 рублей. В ретроспективе зарплаты у строителей Псковской области за два года снизились на 5 500 рублей, а запросы строителей выросли: +5 300 рублей», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.