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Псковских школьников приглашают на онлайн-уроки по финграмотности

Как стать успешным бизнесменом, зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять доходами и расходами и не попасться на уловки кибермошенников, узнают ученики 8–11 классов и студенты колледжей на онлайн-уроках Банка России. Стартовала очередная сессия вебинаров по финансовой грамотности, которая продлится с 25 января по 21 апреля 2023 года, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении ЦБ России.

В расписание включены 23 актуальные темы. Слушатели научатся разбираться в реальных жизненных ситуациях, а часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами на уроках будут представители мегарегулятора, а также сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Во время сессии впервые будут проведены уроки по истории денег — «Древние монеты». Они подготовлены сотрудниками Музея Банка России. В этих занятиях смогут участвовать и ученики 6–8 классов. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, которые могли быть овальными и даже квадратными, об исторических денежных реформах и их деятелях, а также научат ребят расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах.

Помимо уроков по финансовой грамотности, в сессию традиционно включены темы по профориентации. Ученики могут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. По отзывам участников, некоторые школьники по итогам таких занятий определились с выбором профессии и успешно поступили в профильные вузы.

Все занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Весенняя сессия продлится до 21 апреля. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

Онлайн-уроки по финансовой грамотности Банк России проводит с 2015 года. Предыдущая сессия осенью 2022 года собрала более 2,5 млн просмотров.

Закрепить знания, полученные на онлайн-занятиях, поможет проект Банка России «Игры по финансовой грамотности», где есть готовые комплекты тематических игр для школьных уроков или детского лагеря.

 

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